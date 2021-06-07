UEFA не изменит сетку плей-офф Евро-2020 из-за ситуации со сборной Украины

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не планирует менять сетку плей-офф Евро-2020, в случае если Украина пройдет в четвертьфинал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UEFA.

"Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются", – объяснили в организации.

Ранее UEFA одобрил форму сборной Украины для участия в Евро-2020. До этого она вызвала волну возмущений в России, так как на ней изображен силуэт Украины с включенным в ее границы Крымом, а также ЛНР и ДНР.

Кроме того, на одежде украинских спортсменов спрятан националистический лозунг, состоящий из фраз "Слава Украине!" и "Героям слава!".

