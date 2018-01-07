ЦСКА разгромил "Слован" и одержал шестую победу подряд в КХЛ

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Московский ЦСКА одержал побежу над братиславским "Слованом" в матче регулярного чемпионата КХЛ, досрочно завоевав первое место в дивизионе Тарасова.

Матч проходил в Братиславе 7 января и завершился со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу ЦСКА, что стало шестой победой подряд для армейцев. В составе ЦСКА шайбы на 15-й и 54-й минуте забросил Джефф Плэтт. На 5-й минуте игры шайбу в ворота соперников забил Игорь Ожиганов.

При этом голкипер армейцев Илья Сорокин сумел отразить 15 ударов "Слована", таким образом, проведя восьмой "сухой" матч в этом регулярном чемпионате.

В результате, ЦСКА досрочно стал победителем дивизиона Тарасова с 112 очками в 48 матчах, передает РИА Новости. Следующий за ним по количеству очков ярославский "Локомотив" (85 очков) потерял все шансы догнать армейцев.