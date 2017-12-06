ОКР обжалует санкции МОК в Спортивном арбитражном суде

Фото: ТАСС/Машков Юрий
Олимпийский комитет России (ОКР) обжалует решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной от Олимпийских игр — 2018.
Глава ОКР Александр Жуков, выступая перед членами исполкома МОК в Лозанне, заявил, что Россия обжалует несправедливое решение комитета в Спортивном арбитражном суде, сообщает газета "Известия".
Жуков уточнил, что для многих российских спортсменов решение МОК настоящая трагедия. Многие ребята из сборной России мечтали связать свою жизнь и карьеру со спортом, в том числе, олимпизмом, а теперь они "выброшены на обочину", а их имена ассоциируются с обманом.
Ранее сообщалось, что российскую сборную отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Такое решение было принято 5 декабря.
Тем спортсменам, которые не были уличены в допинге, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.
Кроме того комитет пожизненно отстранил вице-премьера РФ Виталия Мутко и экс-заместителя министра спорта Юрия Нагорных от посещения Олимпийских игр в качестве официальных лиц. А Журову приостановлено членство в МОК.
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