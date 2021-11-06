Российский боксер Вадим Мусаев завоевал серебро на чемпионате мира

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Российский боксер Вадим Мусаев, выступающий в весовой категории до 71 килограмм, завоевал серебряную медаль на чемпионате мира.

В финале спортсмен уступил представителю Украины Юрию Захарьеву.

Мусаеву 28 лет. Он является чемпионом России, а также победителем международных турниров "Гран-при Загреб" и "Гран-при Словенске-Конице". Проживает и тренируется в Каспийске.

Чемпионат мира по боксу проходит в Белграде. Мировое первенство завершится 6 ноября.

Ранее британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри отстоял завоеванный ранее титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), отправив в нокаут американца Деонтея Уайлдера.

