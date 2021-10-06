В Москве пройдет первый этап Кубка мира по скалолазанию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый этап Кубка мира по скалолазанию пройдет в Москве в 2022 году, сообщается на сайте Федерации скалолазания России.

Стартовый этап пройдет в столице с 1 по 3 апреля 2022 года. Всего в сезоне запланировано 13 этапов и по 7 стартов в каждой из трех дисциплин, куда вошли боулдеринг, лазание на скорость и лазание на трудность.

Последний этап Кубка мира по скалолазанию пройдет с 28 по 30 сентября 2022 года на территории Китая.

Ранее сообщалось, что в Москве прошел чемпионат мира по скалолазанию. Звания сильнейших спортсменов планеты разыграли в 17-й раз в истории. Россия принимала турнир впервые.