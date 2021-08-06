"Локомотив" в меньшинстве сыграл вничью с "Уфой" в матче РПЛ

Фото: twitter.com/fclokomotiv

ФК "Локомотив" в меньшинстве сыграл вничью с "Уфой" в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет открыл полузащитник хозяев Олег Иванов: на 45-й минуте матча он успешно реализовал пенальти в ворота железнодорожников, назначенный за фол Дмитрия Баринова, который в итоге был удален с поля.

Весь второй тайм "Локомотив" играл в меньшинстве, однако на 73-й минуте нападающий команды Виталий Лисакович сравнял счет.

По итогам матчей трех туров у "Уфы" одно очко, у железнодорожников – семь.

Ранее "Сочи" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Счет составил 1:1.

На 66-й минуте матча, который принимал "Сочи", счет открыл полузащитник хозяев Кристиан Нобоа, который пробил в ворота соперников с пенальти. На 73-й минуте счет сравнял нападающий гостей Рикарду Гомеш.

