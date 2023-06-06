ПСЖ уволил главного тренера Кристофера Гальтье

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Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" уволил главного тренера Кристофера Гальтье, пишет Le Parisen.

По данным инсайдера издания, о принятом решении уже экс-тренера уведомил советник по футбольным вопросам клуба Луиш Кампуш.

На пост главного тренера ПСЖ Гальтье пригласили еще в прошлом году. Он подписал двухлетний трудовой контракт. В сезоне-2022/23 под его руководством команда одержала победу в чемпионате Франции.

При этом в Лиге чемпионов представители французской столицы завершили выступление на уровне 1/8 финала. Они уступили по сумме двух встреч мюнхенской "Баварии".

Ранее стало известно, что "Пари Сен-Жермен" не будет продлевать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Одной из причин прекращения сотрудничества стала поездка спортсмена в Саудовскую Аравию во время тренировки команды.

ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию