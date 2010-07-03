Назван самый дорогой в мире молодой футболист

Фото: ТАСС/Adam Davy

Среди футболистов не старше 20 лет самую высокую оценочную трансферную стоимость в мире имеет полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо, сообщает РИА Новости.

По данным Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), стоимость Санчо оценивается в 150 миллионов евро.

В числе самых дорогих также полузащитники Маттео Гендузи из английского "Арсенала" и Николо Дзаньоло из итальянской "Ромы". Сумма трансферов спортсменов оценивается в 70,1 и 67,4 миллиона евро соответственно.

На четвертом месте – Кай Хаверц из немецкого "Байера", а на пятом – Деклан Райс из английского "Вест Хэма". Российские игроки не вошли и в топ-50 рейтинга.

Ранее Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинги самых дорогих футболистов для каждого клуба из пятерки топовых европейских чемпионатов. В списке лиг значатся Английская премьер-лига, испанская Ла Лига, итальянская Серия А, французская Лига 1 и немецкая Бундеслига.

Самым дорогим игроком оказался нападающий французского PSG Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивается в 228 миллионов евро. И это 26% от всей стоимости состава парижского клуба.

В Серии А самым дорогим игроком оказался нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала (142 миллиона евро). Криштиану Роналду оценили в 125 миллионов евро.

Лидером Английской премьер-лиги стал форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, 198 миллионов евро. В Ла Лиге самым дорогим признан нападающий "Барселоны" Лионель Месси, 171 миллион евро. В Бундеслиге самым ценным активом среди футболистов является полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, 148 миллионов евро.