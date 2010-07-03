Названы самые дорогие футболисты Европы

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Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинги самых дорогих футболистов для каждого клуба из пятерки топовых европейских чемпионатов. В списке лиг значатся Английская премьер-лига, испанская Ла Лига, итальянская Серия А, французская Лига 1 и немецкая Бундеслига, сообщает News.ru.

Самым дорогим игроком оказался нападающий французского PSG Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивается в 228 миллионов евро. И это 26% от всей стоимости состава парижского клуба.

В Серии А самым дорогим игроком оказался нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала (142 миллиона евро). Криштиану Роналду оценили в 125 миллионов евро.

Лидером Английской премьер-лиги стал форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, 198 миллиона евро.

В Ла Лиге самым дорогим признан нападающий "Барселоны" Лионель Месси, 171 миллион евро.

В Бундеслиге самым ценным активом среди футболистов является полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, 148 миллионов евро.