Документальный фильм о Костомарове выйдет на сервисе Wink в виде сериала

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Документальный фильм про фигуриста и олимпийского чемпиона "Роман Костомаров: Рожденный дважды" выйдет на сервисе Wink в виде сериала. Об этом рассказал продюсер проекта Максим Алланазаров, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что картина выйдет в кинопрокат 9 марта. По словам продюсера, фильм будут показывать более 300 кинотеатров России в течение одного месяца.

"Надеюсь, что люди захотят этот фильм увидеть. Сериал на платформе Wink выйдет чуть-чуть позже, пока точно не могу сказать", – уточнил он.

Также спустя какое-то время фильм будет доступен и на ТВ, сказал он. В ходе пресс-конференции, посвященной выходу картины, режиссер Михаил Решетников сказал, что у фильма есть второе название "Путь тореадора".

"Почему? Потому что всю жизнь, на наш взгляд, Роман боролся с судьбой, как тореадор, выходя на арену. Более подробно – в фильме", – подчеркнул Решетников.

Съемки фильма начались в конце 2023 года. Всего за это время было отснято более 30 часов интервью со спортсменом, его семьей, друзьями, врачами и коллегами.

Ранее журналисты Владимир Иванов и Дмитрий Губерниев прокомментировали рейтинг ВЦИОМ, по которому Костомарова выбрали спортсменом года 8% опрошенных россиян.

По мнению Иванова, ему было бы логично отдать победу в номинации "Человек года" или "Преодоление года". С этим мнением также согласился Губерниев.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Из-за тяжелого заболевания у него началось отмирание тканей тела, из-за чего врачам пришлось частично ампутировать кисти рук и голеней.



Уже в апреле того же года он приступил к восстановительным упражнениям, а 6 июля его выписали из лечебного учреждения в Коммунарке, где он провел 175 дней. В декабре прошлого года Костомаров вышел на лед на коньках в ходе шоу, посвященного 50-летию Ильи Авербуха.

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