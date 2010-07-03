СКА вышел вперед в серии со "Спартаком"

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Московский "Спартак" проиграл СКА в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Победа в этом матче позволила питерцам впервые выйти вперед в серии.

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). На заброшенную шайбу спартаковца Антона Злобина (25-я минута) в третьем периоде ответили Максим Карпов (49) и Давид Рундблад (55).

Шестой матч пройдет в Москве 8 марта.