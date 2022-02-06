Сборная России по мини-футболу проиграла Португалии в финале чемпионата Европы

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Сборная России по мини-футболу проиграла команде Португалии в финале чемпионата Европы. Матч завершился со счетом 4:2.

Среди российских спортсменов мячи забили Антон Соколов и Андрей Афанасьев. Со стороны противников отличились Томаш Паку, Андре Коэлью и Пани.

Ранее сборная России по мини-футболу обыграла команду из Украины. Встреча завершилась со счетом 3:2. В сборной РФ мячи забили Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У противников же отличились Евгений Серый и Даниил Абакшин.

