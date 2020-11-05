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Спорт

17:40

Тест на COVID-19 вратаря московского "Динамо" Шунина показал сомнительный результат

спорт

Фото: instagram.com/shunin_anton

Тест на коронавирус голкипера столичного "Динамо" и сборной РФ по футболу Антона Шунина показал сомнительный результат. Об этом заявили представители "Динамо" на официальном сайте.

Стало известно, что футболиста изолировали от команды. Сейчас Шунин в условиях домашнего карантина без каких-либо симптомов COVID-19.

"Самочувствие у Антона хорошее. Тесты остальных игроков и тренерского штаба отрицательные", – уточняют в пресс-службе ФК.

В "Динамо" добавили, что про ситуацию с результатами теста 33-летнего вратаря оповестили тренерский и медицинский штаб национальной сборной России.

Ранее стал известен состав сборной России на ноябрьские матчи. 12 ноября игроки проведут товарищеский матч против команды Молдавии.

Кроме того, в октябре игроки сборной России по футболу сдали отрицательные тесты на COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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