"ЦСКА" обыграл "Валенсию" в матче баскетбольной Евролиги

Фото: ТАСС/Михаил Александров

Российский "ЦСКА" со счетом 96:71 выиграл у "Валенсии" в матче первого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Испании и стала для армейцев гостевой. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что самым результативным игроком матча стал американский форвард "ЦСКА" Дарран Хиллиард. Спортсмен набрал 22 очка. В составе испанской команды больше всего мячей забил центровой Майк Тоби. На его счету 14 очков.

Кроме того, в матчах первого тура Евролиги подмосковные "Химки" дома победили израильский "Маккаби" со счетом 89:83, а новобранец турнира петербургский "Зенит" в гостевой встрече уступил немецкой "Альбе" – 65:85.

Уточняется, что "ЦСКА" является действующим победителем Евролиги.

Следующий тур соревнования пройдет 10 октября. "ЦСКА" в столице примет немецкую "Баварию".

Ранее "Краснодар" проиграл "Хетафе" в матче футбольной Лиги Европы УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:2.