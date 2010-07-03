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03 октября, 23:28

"ЦСКА" уступил "Эспаньолу" в домашнем матче футбольной Лиги Европы

спорт

03 октября, 23:28

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"ЦСКА" в московском матче потерпел поражение от испанского "Эспаньола" во встрече второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч прошел на стадионе "ВЭБ-Арена" и завершился со счетом 0:2. Об этом пишет ТАСС.

Первый мяч на 64-й минуте встречи забил полузащитник гостей У Лэй. Футболист стал первым китайским спортсменом, сумевшим отличиться в матчах Лиги Европы. В концовке встречи на 95-й минуте игрок "Эспаньола" Виктор Кампусано удвоил преимущество.

Отмечается, что клубы встретились в очном противостоянии впервые в истории. Кроме того, свой 100-й матч за клуб провел нападающий "ЦСКА" Федор Чалов.

В параллельной игре группы болгарский "Лудогорец" в гостях разгромил венгерский "Ференцварош" со счетом 0:3. Турнирная таблица после двух туров выглядит следующим образом: "Лудогорец" – 6 очков, "Эспаньол" – 4, "Ференцварош" – 1, "ЦСКА" – 0.

Свой следующий матч в соревновании "ЦСКА" проведет в Москве. Соперником армейцев станет "Ференцварош".

Днем ранее "Зенит" выиграл у "Бенфики" в домашнем матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1.

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