"Краснодар" проиграл "Хетафе" в матче Лиге Европы УЕФА

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Футбольный клуб "Краснодар" потерпел поражение от испанского "Хетафе" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает "Интерфакс".

Встреча завершилась со счетом 1:2. Оба гола в составе испанской команды на 35-й и 61-й минутах в составе "Хетафе" забыл Родригес Анхель. За "Краснодар" на 69-й минуте отличился Ари.

Отмечается, что "Хетафе" доигрывал матч в меньшинстве. На 81-й минуте второе предупреждение получил Давид Тимор. Игрок был удален с поля.

Это второе поражение подряд для "Краснодара" на групповой стадии. Ранее в первом туре российский клуб со счетом 0:5 уступил команде "Базель" из Швейцарии.

Во параллельном матче швейцарцы сыграли вничью с турецким клубом "Трабзонспор". Встреча закончилась со счетом 2:2.

"Краснодар" по итогам двух туров занимает последнее место в группе. Лидирует "Хетафе" с 6 набранными очками.

В следующем матче соревнования "Краснодар" сыграет с "Трабзонспором" в гостях. Матч пройдет 24 октября.

Ранее "ЦСКА" проиграл ""Эспаньолу" в домашнем матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:2.