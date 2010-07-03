IAAF разрешила еще 37 российским атлетам выступать на международных соревнованиях

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) позволила еще 37 российским спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

Отмечается, что из 37 одобренных заявок 26 подали атлеты не старше 20 лет. Право участвовать на международных соревнованиях в нейтральном статусе с начала года получили в общей сложности 118 российских легкоатлетов. 57 заявок были отклонены, еще одна – отозвана.

Как пояснили эксперты, решение IAAF важно для россиян, которые планируют принять участие в чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет. Он будет проходить в Швеции с 18 по 21 июля.

В декабре 2016 года IAAF решила, что российские легкоатлеты смогут выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Для этого они должны соответствовать критериям IAAF, подчеркнули в организации.

В начале июля Всемирное антидопинговое агентство заподозрило почти 300 российских спортсменов в употреблении допинга. WADA создало пул из 298 россиян с наиболее подозрительными данными допинг-проб из московской лаборатории. Эксперты организации направили пакеты с доказательствами в международные спортивные федерации для проверки. Глава WADA Крэйг Риди не исключил, что по итогам первой волны проверки данных московской лаборатории могут открыть более 100 дел о нарушениях.

