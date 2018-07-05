Дзагоев вернется к работе на поле с некоторыми ограничениями

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Полузащитник Алан Дзагоев в четверг вернется к тренировкам на поле, а Юрий Жирков продолжит работать по индивидуальной программе. Об этом сообщается на странице сборной России в Twitter.

"Юрий Жирков сегодня продолжит индивидуально тренироваться в тренажерном зале. Алан Дзагоев начнет занятие на поле и будет работать с некоторыми ограничениями", – говорится в сообщении.

Юрий Жирков сегодня продолжит индивидуально тренироваться в тренажёрном зале . Алан Дзагоев начнёт занятие на поле и будет работать с некоторыми ограничениями. pic.twitter.com/gRzEFbCVtn — Сборная России (@TeamRussia) 5 июля 2018 г.



Дзагоев получил травму в матче открытия чемпионата мира против сборной Саудовской Аравии (5:0). Полузащитник начал игру в стартовом составе, но покинул поле из-за повреждения мышц задней поверхности бедра в середине первого тайма в сопровождении врачей. Вместо Дзагоева на поле вышел Денис Черышев, который забил два гола и стал лучшим игроком матча.

Дзагоев пропустил матчи с Египтом, Уругваем и Испанией. На тренировке сборной в Новогорске Дзагоев занимался по индивидуальной программе отдельно от остальных футболистов.

Юрий Жирков был заменен после первого тайма в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира против команды Испании. Обследование показало, что у игрока воспаление сухожилия одной из мышц голени.

После победы над Испанией в 1/8 финала шансы сборной России выиграть чемпионат мира увеличились более чем в три раза. По оценкам букмекеров, на российскую сборную начали ставить чаще, хотя только сами россияне. Сейчас вероятность выхода России в полуфинал по итогам матча с Хорватией равна 40 процентам, отметили букмекеры.

Матч 1/4 финала между сборной России и командой Хорватии состоится в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи. Главным судьей игры назначен бразилец Сандро Риччи. Его ассистентами во время этого мачта станут бразильцы Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе. Резервным арбитром FIFA назначила замбийца Джанни Сиказу.