Дзагоев вернется к работе на поле с некоторыми ограничениями

Фото: АР/Pavel Golovkin
Полузащитник Алан Дзагоев в четверг вернется к тренировкам на поле, а Юрий Жирков продолжит работать по индивидуальной программе. Об этом сообщается на странице сборной России в Twitter.
"Юрий Жирков сегодня продолжит индивидуально тренироваться в тренажерном зале. Алан Дзагоев начнет занятие на поле и будет работать с некоторыми ограничениями", – говорится в сообщении.
Юрий Жирков сегодня продолжит индивидуально тренироваться в тренажёрном зале . Алан Дзагоев начнёт занятие на поле и будет работать с некоторыми ограничениями. pic.twitter.com/gRzEFbCVtn— Сборная России (@TeamRussia) 5 июля 2018 г.
Дзагоев получил травму в матче открытия чемпионата мира против сборной Саудовской Аравии (5:0). Полузащитник начал игру в стартовом составе, но покинул поле из-за повреждения мышц задней поверхности бедра в середине первого тайма в сопровождении врачей. Вместо Дзагоева на поле вышел Денис Черышев, который забил два гола и стал лучшим игроком матча.
Дзагоев пропустил матчи с Египтом, Уругваем и Испанией. На тренировке сборной в Новогорске Дзагоев занимался по индивидуальной программе отдельно от остальных футболистов.
Юрий Жирков был заменен после первого тайма в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира против команды Испании. Обследование показало, что у игрока воспаление сухожилия одной из мышц голени.
После победы над Испанией в 1/8 финала шансы сборной России выиграть чемпионат мира увеличились более чем в три раза. По оценкам букмекеров, на российскую сборную начали ставить чаще, хотя только сами россияне. Сейчас вероятность выхода России в полуфинал по итогам матча с Хорватией равна 40 процентам, отметили букмекеры.
Матч 1/4 финала между сборной России и командой Хорватии состоится в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи. Главным судьей игры назначен бразилец Сандро Риччи. Его ассистентами во время этого мачта станут бразильцы Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе. Резервным арбитром FIFA назначила замбийца Джанни Сиказу.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: