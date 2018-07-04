FIFA назначила главного арбитра матча Россия − Хорватия на ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Евгений Реутов
Бразилец Сандро Риччи был назначен главным судьей матча 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (FIFA).
Ассистентами Риччи во время этого мачта станут бразильцы Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе. Резервным арбитром FIFA назначила замбийца Джанни Сиказу, передает ТАСС.
Матч 1/4 финала между сборной России и командой Хорватии состоится в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи.
Ранее сообщалось, что после победы над Испанией в 1/8 финала шансы сборной России выиграть чемпионат мира увеличились более чем в три раза. По оценкам букмекеров, на российскую сборную начали ставить чаще, хотя только сами россияне. Сейчас вероятность выхода России в полуфинал по итогам матча с Хорватией равна 40%, отметили букмекеры.
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