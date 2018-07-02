Букмекеры оценили шансы России выиграть ЧМ-2018

Фото: ТАСС/PA images/Tim Goode
Шансы сборной России выиграть чемпионат мира по футболу увеличились более чем в три раза после победы над Испанией, передает Агентство "Москва".
Перед игрой с командой Испании, после матча с Уругваем, шансы вернулись к предтурнирному значению в 1,5 процента. Сейчас же показатели достигли порядка пяти процентов. Букмекеры считают, что на Россию начали больше ставить, но только в самой стране. Вероятность выхода России в полуфинал по итогам матча с Хорватией равна 40 процентам.
1 июля сборная России на столичных "Лужниках" одержала победу над командой Испании. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, а серия послематчевых пенальти – со счетом 4:3. 7 июля в Сочи в четвертьфинале турнира команда России встретится со сборной Хорватии, которая также в пенальти обыграла датчан.
Мундиаль продлится до 15 июля. Москва принимает 12 игр на стадионах "Лужники" и "Спартак", всего же мероприятие проходит в 11 городах страны.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: