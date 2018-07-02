Букмекеры оценили шансы России выиграть ЧМ-2018

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Шансы сборной России выиграть чемпионат мира по футболу увеличились более чем в три раза после победы над Испанией, передает Агентство "Москва".

Перед игрой с командой Испании, после матча с Уругваем, шансы вернулись к предтурнирному значению в 1,5 процента. Сейчас же показатели достигли порядка пяти процентов. Букмекеры считают, что на Россию начали больше ставить, но только в самой стране. Вероятность выхода России в полуфинал по итогам матча с Хорватией равна 40 процентам.

1 июля сборная России на столичных "Лужниках" одержала победу над командой Испании. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, а серия послематчевых пенальти – со счетом 4:3. 7 июля в Сочи в четвертьфинале турнира команда России встретится со сборной Хорватии, которая также в пенальти обыграла датчан.

Мундиаль продлится до 15 июля. Москва принимает 12 игр на стадионах "Лужники" и "Спартак", всего же мероприятие проходит в 11 городах страны.