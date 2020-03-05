Роналдиньо задержали с поддельным паспортом в парагвайском отеле

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Экс-нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдиньо подозревается в использовании поддельного паспорта, сообщает "Мир 24". По данным полиции, с этим документом он въехал в Парагвай.

Накануне правоохранительные органы провели обыск в гостиничном номере спортсмена. В результате там нашли поддельные паспорта на имя Роналдиньо, его агента и старшего брата Роберто. Сейчас оба находятся в номере под охраной. В течение дня футболист с братом должны появиться в прокуратуре. На их арест уже выписали ордер.

Недавно Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Также его оштрафовали на 2,2 миллиона долларов. Поводом стало нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где находится его дом.

Роналдиньо – бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту в Европе. Лучший футболист мира по версии FIFA 2004 и 2005 годов.

Он выступал за бразильские клубы "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Флуминенсе", французский "Пари Сен-Жермен", испанскую "Барселону", итальянский "Милан", мексиканский "Керетаро". 3 февраля 2017 года был официально представлен как посол клуба "Барселона".