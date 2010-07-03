"Спартак" потерпел первое поражение при Доменико Тедеско

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московский "Спартак" уступил тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "Открытие Арене" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче на 16-й минуте забил Евгений Луценко. Для "Спартака" это поражение стало первым при главном тренере Доменико Тедеско.

Благодаря победе "Арсенал" поднялся на шестое место в турнирной таблице, опередив "Спартак", который на данный момент занимает девятую строчку.

В следующем туре "Спартак" 9 ноября дома сыграет против самарских "Крыльев Советов".

Ранее ЦСКА сыграл вничью с "Зенитом". Встреча, которая проходила на стадионе "Газпром Арена", завершилась со счетом 1:1.