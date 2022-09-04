"Спартак" проиграл "Зениту" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Столичный ФК "Спартак" уступил петербургскому "Зениту" в игре восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошел в воскресенье, 4 сентября, на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве и завершился со счетом 1:2.
В составе московской команды гол оформил Александр Соболев на 21-й минуте. У петербуржцев отличились Деян Ловрен и Андрей Мостовой.
В следующем туре столичная команда встретится на выезде с "Ростовом" 11 сентября, а "Зенит" в этот же день дома сыграет с "Оренбургом".
Ранее в игре восьмого тура Российской премьер-лиги столичный футбольный клуб "Локомотив" проиграл грозненскому "Ахмату". Столичные футболисты уступили игрокам из Грозного со счетом 1:2.
Среди гостей голы оформили Мохамед Конате на 3-й минуте матча и Лечи Садулаев – на 62-й. У московской команды отличился Антон Миранчук.
Фанаты собрались на матч "Спартак" – "Зенит" в Москве
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