Отца нападающего клуба КХЛ "Сочи" Матвея Мичкова нашли мертвым

Фото: телеграм-канал Kub Mash

Отец нападающего клуба "Фонбет" КХЛ "Сочи" Матвея Мичкова Андрей Мичков был найден погибшим. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети "ВКонтакте".

"Поиски Андрея Мичкова прекращены, он найден, погиб. Хоккейный клуб "Сочи" приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Отцу спортсмена был 51 год.

Заявка о пропаже мужчины поступила в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" накануне. Он ушел из дома в неизвестном направлении. По информации телеканала "Матч ТВ", Андрей Мичков покинул квартиру, которую снимал с сыном. Он ушел в 21:00 2 апреля.

Перед выходом отец спортсмена сказал фразу: "Сейчас вернусь".

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