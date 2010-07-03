СКА сравнял счет в серии со "Спартаком"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский "Спартак" потерпел поражение от СКА в овертайме четвертой игры первого раунда плей-офф КХЛ. Питерцам удалось сравнять счет в серии – 2-2.

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Шайбы в составе победителей забросили Наиль Якупов (на 26-й минуте), Василий Токранов (50) и Давид Рундблад (65).

У "Спартака" отличились Евгений Кулик (56) и Энвер Лисин (56). Для красно-белых это уже девятое домашнее поражение подряд от армейцев.

Пятый матч серии состоится в среду в Санкт-Петербурге.