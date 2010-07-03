Причастность Мочалова к изменениям в базе московской лаборатории опровергли в Минспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минспорта РФ опровергли информацию о причастности Евгения Мочалова, мужа директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, к внесению изменений в базу данных за день до ее передачи сотрудникам WADA.

"Эта информация не соответствует действительности. Со стороны министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу", – заявили RT в пресс-службе Минспорта.

Ранее появилась информация, что Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории, которые сделал Мочалов, работающий системным администратором лаборатории.

В отчете комитета сообщалось, что специальная "команда обнуления" должна была скрыть тот факт, что изменения производились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го – перед передачей базы в WADA.

В результате более 1250 резервных файлов за 2014 и 2015 годы имеют метку удаления от 29 июня 2016-го, более 450 файлов за 2016-й удалены 17 декабря 2018-го.

Ранее комитет WADA рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года из-за выявленных нарушений допинговых правил.

Если это произойдет, то российские спортсмены смогут поехать на летние Олимпийские игры в 2020 году в Токио только под нейтральным флагом.