Мбаппе признали лучшим молодым игроком года

Церемония вручения "Золотого мяча" проходит в Париже. Лучшим молодым игроком года признан нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, сообщает официальный Twitter премии.

👏👏👏 Congratulations Kylian Mbappé (@KMbappe), the first ever winner of the Kopa Trophy! #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/fI1TCkaEBQ