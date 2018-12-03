Мбаппе признали лучшим молодым игроком года

Фото: AP/Christophe Ena

Церемония вручения "Золотого мяча" проходит в Париже. Лучшим молодым игроком года признан нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, сообщает официальный Twitter премии.



Кроме того, спортсмен, участвовавший в прошедшем в России чемпионате мира по футболу, получил личную награду – Kopa Trophy. Отмечается, что журнал вручал этот приз впервые: в списке номинантов были игроки до 21 года.

Между тем, обладательницей первого "Золотого мяча" среди женщин стала 23-летняя форвард "Лиона" и национальной команды Норвегии Ада Хегерберг. А вот нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн занял десятое место в списке лучших игроков.

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