Информатор WADA призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр

Фото: Cris Faga/Zuma/ТАСС
Бывший сотрудник Российского антидопингового агентства, информатор Всемирного антидопингового агентства Виталий Степанов призвал отстранить всю российскую сборную от Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Соответствующее письмо он направил в Международный олимпийский комитет.
"Российская допинговая система поставила крест на олимпийским мечтах сотен спортсменов. Если российских спортсменов допустят до участия в Олимпиаде, то это будет несправедливо по отношению к чистым атлетам, которые и так настрадались", – передает его слова BBC.
Степанов добавил, что комиссия МОК может это предотвратить и это будет "одной из самых важных побед в олимпийской истории".
Накануне информатор WADA Григорий Родченков заявил, что бывший замминистра спорта России Юрий Нагорных просил его подменить допинг-пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко на Играх в Сочи. Однако он отказался "сделать это с невинной спортсменкой".
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