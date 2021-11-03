Умер бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин

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Заслуженный тренер России, бывший наставник национальной сборной по конькобежному спорту Николай Гудин ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

"Союз конькобежцев России выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Николая Васильевича", – говорится в сообщении.

Николай Гудин родился в 1952 году. С 1979 по 1997 год работал в тренерском штабе сборных СССР, РСФСР и России. В 2006–2010 годах занимал пост главного тренера сборной России по конькобежному спорту.