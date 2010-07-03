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Спорт

09:16

Российский боксер Ковалев потерял титул чемпиона мира WBO

спорт

Фото: ТАСС/AP Photo/Isaac Brekken

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл мексиканскому бойцу-профессионалу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 килограмма.

Поединок проходил в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса нокаутом в 11-м раунде. Медицинская помощь Ковалеву после поединка не понадобилась.

Для 36-летнего Ковалева это четвертое поражение в карьере при 34 победах. В активе 29-летнего Альвареса 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

В конце августа Ковалев нокаутировал "британского льва" Энтони Ярда, который до этого считался непобедимым. Россиянин, известный своим буйным нравом, рассказал, чем займется, когда завершит спортивную карьеру. 36-летний боксер решил, что проведет еще четыре поединка, а после этого будет больше времени уделять детям, которые, по его словам, практически не видят отца из-за частных поездок. У спортсмена есть сын и дочь.

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