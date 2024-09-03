Депутат МГД Степан Орлов: в Орехово-Борисове должен появиться открытый бассейн

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В Орехово-Борисове рассматривается вопрос строительства открытого бассейна, в нем могли бы отдыхать и заниматься плаванием жители столицы всех возрастов и уровней подготовки. В данный момент выбирается площадка, которая подойдет для его строительства, рассказал депутат Мосгордумы Степан Орлов.

"Недавно встретился с коллективом Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва "Юг". Мы обсудили возможные варианты расположения бассейна для максимального удобства жителей. Плавание – одно из самых востребованных спортивных занятий как у детей, так и у взрослых. И важно, чтобы бассейнов хватило всем: и нашим будущим чемпионам, и желающим оздоровиться и снять стресс москвичам", – подчеркнул Орлов.

Он также отметил, что благодаря вниманию московских властей к развитию спортивной инфраструктуры на юге столицы районы Орехово-Борисово Северное и Южное остаются территорией спорта и здоровья.

"Но нам есть к чему стремиться. Важно обеспечить, чтобы как можно больше разнообразных спортивных объектов, располагалось в пешей доступности от наших жителей. Это поможет обеспечить регулярные занятия разнообразными видами спорта и физической активности", – рассказал депутат.

Ранее Степан Орлов заявлял о необходимости воспитывать детей с пониманием исторической правды. Депутат возглавил оргкомитет Всероссийской выставки "80 лет Великой Победе", которая пройдет весной 2025 года в Южном округе Москвы. Орлов отметил, что предстоящая выставка станет уникальным для Южного округа столицы проектом, нацеленным на прославление героического прошлого России.

По его словам, подобные культурные события помогают воспитывать молодое поколение с пониманием исторической правды.