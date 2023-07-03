Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев лидирует в голосовании на получение приза "Вратарь года" имени Льва Яшина. Об этом сообщает "Коммерсант".

С 1960 года издание выбирает лучшего, по мнению футбольных болельщиков и спортивных специалистов, голкипера прошедшего сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ). В 2022 году приза был удостоен вратарь клуба "Краснодар" Матвей Сафонов.

В этом году россиянам предстоит выбрать одного из 27 вратарей, первый этап в соревновании – это электронное голосование.

Приз "Вратарь года" имени Льва Яшина – награда, которую ежегодно вручают лучшему голкиперу, сначала ее получали футболисты в СССР, а затем она была учреждена и в РФ. Награда появилась после того, как сборная СССР выиграла золото во время проведения первого чемпионата Европы по футболу.

Отмечается, что первый приз был вручен вратарю московского "Динамо" и сборной Льву Яшину, в честь которого впоследствии и было названо награждение. Голкипер получал награду еще два раза – в 1963 и 1966 годах.

Всего награду вручали 59 раз, из которых в СССР ее получили 31 раз, а в России – 28. Шесть наград смог получить голкипер столичного клуба "Спартак" Ринат Дасаев, что сделало его рекордсменом по количеству полученных призов. Однако, в 2013 году его рекорд был побит Акинфеевым, который получил уже семь наград.

Трижды приза были удостоены Яшин, Евгений Рудаков из киевского "Динамо", Станислав Черчесов "Спартак", Сергей Овчинников из московского "Локомотива" и Вячеслав Малафеев из питерского клуба "Зенит".

Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме стал единственным футболистом, который получил "Вратаря года" имени Яшина за пределами РФ, он является гражданином Бразилии.

Рекордсменами по числу наград стали вратари "Спартака", которые принесли клубу 14 призов. Премии были удостоены Ринат Дасаев, Станислав Черчесов, Александр Прохоров, Александр Филимонов, Артем Ребров и Александр Максименко.

На втором месте оказались вратари ЦСКА, они забрали 12 наград, среди них – Игорь Акинфеев, советские вратари Юрий Пшеничников и Владимир Астаповский.

На третьем месте оказался столичный клуб "Локомотив", голкиперы которого забрали 7 наград. Приза были удостоены Сергей Овчинников, Руслан Нигматуллин, Владимир Маслаченко, Маринато Гильерме.

Лауреатами награды также становились вратари "Динамо" (Тбилиси), "Торпедо" (Москва), "Шахтера" (Донецк), "Ротора" (Волгоград) и "Ростова" (Ростов-на-Дону).

Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА обыграл "Краснодар" в суперфинале Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти счет составил 6:5 в пользу ЦСКА. У "Краснодара" выделился Джон Кордоба, а в ЦСКА гол смог забить Федор Чалов (32-я минута, с пенальти).

Московский клуб одержал победу в Кубке России в восьмой раз.



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