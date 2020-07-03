Москва примет этап чемпионата России по пляжному волейболу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Этап чемпионата России по пляжному волейболу пройдет в Москве с 9 по 12 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ).

Согласование на проведение турнира было получено 29 июня. Было установлено, что на матчи не пустят зрителей. В матчах примут участие по 16 мужских и женских пар.

Московский этап станет вторым в текущем розыгрыше чемпионата по пляжному волейболу. Началась серия в Архангельске в марте. Июльский этап в столице состоится в центре пляжных видов спорта "Динамо" у станции метро "Водный стадион".

Ранее стало известно, что на ВДНХ с субботы, 4 июля, откроется танцевальный сезон. Пока в городе действует правило о социальном дистанцировании, поэтому занятия будут проходить без прикосновений к партнерам.

