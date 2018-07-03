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Спорт

3 июля, 23:54

Англия обыграла Колумбию в матче ЧМ-2018

спорт ЧМ-2018

Фото: AP/Alastair Grant

Сборная Англии победила команду из Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла на стадионе "Спартак".

Автором гола в составе английской сборной стал Гарри Кейн, забивший на 57-й минуте. На последних минутах забил колумбиец Ерри Мина. Основное время закончилось со счетом 1:1. По итогам серии пенальти счет 4:3 в пользу англичан.

Теперь англичане встретятся со сборной Швеции в 1/4 финала мундиаля, игра состоится 7 июля в Самаре.

Игра 3 июля собрала на стадионе "Спартак" 44 190 зрителей – полные трибуны. Это последняя встреча чемпионата, проходящая на арене красно-белых.

Турнир продлится до 15 июля, его принимают 11 городов России, включая Москву. В столице пройдет 12 матчей, финальная игра состоится на стадионе "Лужники".

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