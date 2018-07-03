Марадона заявил о готовности бесплатно возглавить сборную Аргентины

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Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона заявил о своей готовности бесплатно возглавить сборную Аргентины.

"Я бы вернулся в национальную команду, и я сделал бы это бесплатно, я бы не просил ничего взамен", – цитирует футболиста "Газета.ру". По его словам, на ЧМ-2018 ему понравилась игра сборной Бразилии, они отметил работу тренера команды Тите.

Марадона ранее уже возглавлял сборную Аргентины. Он ушел из команды в 2010 году после провала сборной на чемпионате мира 2010 года в ЮАР.

В 2018 году команда из Аргентины не вышла из группы. Футболисты уже покинули свою тренировочную базу в городе Бронницы. Все футболисты разъезжались самостоятельно, включая капитана команды Лионеля Месси, уехавшего в одиночестве.

Мундиаль проходит в 11 городах России, он завершится 15 июля. В столице пройдет 12 игр на стадионах "Лужники" и "Спартак".