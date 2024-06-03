Костомаров назвал возможные сроки проведения операции на руке

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что в конце июня пройдет обследование, по результатам которого будет принято решение о дате операции на руке. Об этом фигурист сообщил ТАСС.

Он напомнил, что в прошлом году ему установили протезы на двух ногах и на правой руке. Теперь же кисть левой руки нужно прооперировать. Спортсмен уточнил, что операция будет пластическая.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Спустя время у фигуриста началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

Позднее в СМИ появилась информация, что Костомаров может сняться в документальном сериале "Киборг" о жизни людей с протезами. Проект призван помочь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни.

