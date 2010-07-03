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20:51

Сборная России разгромила "Чертаново" в контрольном матче

спорт

20:51

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Сборная России одержала крупную победу в контрольном матче с командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново". Встреча прошла в рамках подготовки к отборочному турниру Евро-2020 и завершилась со счетом 6:0.

Голами отметились Артем Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Федор Смолов, Федор Чалов и Резиуан Мирзов. Игрок "Чертаново" Влад Сарвели не смог реализовать пенальти.

Во время матча травму левого плечевого сустава получил игрок сборной Юрий Газинский. В ближайшее время полузащитник пройдет дополнительное обследование.

8 июня в Саранске российская сборная в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы проведет матч с командой Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде примет сборную Кипра.

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