В Чечне объявлен трехдневный траур после смерти Бувайсара Сайтиева

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Власти Чечни объявили трехдневный траур после смерти спортсмена и политического деятеля Бувайсара Сайтиева. Об этом заявил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев со ссылкой на указ главы республики Рамзана Кадырова.

Траур продлится с 3 по 5 марта.

"В эти дни на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и Чеченской Республики", – передает слова министра ТАСС.

Сайтиев умер 2 марта в больнице Москвы в возрасте 49 лет. Как указывали СМИ, у него были проблемы с сердцем. Тело доставили в аэропорт Грозного, куда приехали Кадыров, члены правительства, религиозные деятели, спортсмены и местные жители. Оттуда его перевезли для захоронения в Дагестан.

Сайтиев был трехкратным олимпийским чемпионом 1996, 2004, 2008 годов, шестикратным чемпионом мира и Европы. В 1995-м он стал заслуженным мастером спорта РФ и был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством", Почета и Дружбы.