"Зенит" сыграл вничью с ЦСКА

Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с "Зенитом" в матче 15-го тура РПЛ.

Встреча, которая проходила на стадионе "Газпром Арена", завершилась со счетом 1:1. В конце первого тайма хорватский полузащитник Никола Влашич вывел армейцев вперед. Футболисты "Зенита" смогли отыграться уже после перерыва. Забитый мяч на счету хавбека Александра Ерохина, который заменил Себастьяна Дриусси.

В следующем туре армейцы сыграют в гостях с "Сочи", а "Зенит" сыграет с тульским "Арсеналом".

24 октября Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Игра группы Н в столице завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 86-й минуте забил Роланд Варга. В предыдущий раз они встречались в рамках 1/16 финала Кубка обладателей кубков в сезоне 1994–1995 годов.