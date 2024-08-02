Россиянка Бладцева стала пятой в прыжках на батуте на ОИ в Париже

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российская спортсменка Анжела Бладцева стала пятой в соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпийских играх 2024 года в Париже, набрав 55,020 балла.

Первое место заняла британка Бриони Пэйдж, она получила 56,480 балла.

В 2017, 2018 и 2019 годах Бладцева становилась победительницей юношеских первенств мира, а в 2024 году выиграла общий зачет Кубка мира. Она также является действующей чемпионкой России.

Современный флаг РФ ранее появился на трансляции соревнований по легкой атлетике. Перед началом состязаний по метанию молота на экранах у зрителей возникла графика о мировом и олимпийском рекордах. Флаг России ошибочно был указан возле фамилии советского спортсмена Сергея Литвинова, который установил олимпийский рекорд (84,80 метра) на Играх 1988 года в Сеуле.

Олимпийские игры начались 26 июля и будут идти вплоть до 11 августа. От России на Играх в нейтральном статусе выступают 15 спортсменов.