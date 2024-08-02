Организаторы трансляции ОИ в Париже ошибочно показали флаг РФ вместо флага СССР

Фото: ТАСС/Виктор Иванов

Современный флаг России по ошибке появился на трансляции соревнований по легкой атлетике, которая велась на сайте Олимпийских игр, проходящих в Париже.

Так, перед началом состязаний по метанию молота на экранах у зрителей возникла графика о мировом и олимпийском рекордах, которые были установлены советскими спортсменами.

Результат, ставший лучшим в мире, составил 86,74 метра. Он принадлежит Юрию Седых. Спортсмен достиг его в 1986 году. Рядом с фамилией Седых в графике организаторы трансляции указали флаг СССР.

Однако возле фамилии другого советского спортсмена Сергея Литвинова, который установил олимпийский рекорд (84,80 метра) на Играх 1988 года в Сеуле, был по ошибке указан современный флаг Российской Федерации.

Флаг России уже появлялся на экране зрителей трансляции олимпийских соревнований по плаванию. Перед началом заплыва на дистанции 200 метров брассом организаторы продемонстрировали результат Евгении Чикуновой, установившей мировой рекорд в апреле 2023 года. При этом возле фамилии спортсменки был изображен российский флаг, который запрещен на нынешних Играх.

Олимпийские игры 2024 года начались в Париже 26 июля и будут идти вплоть до 11 августа. От России на Играх в нейтральном статусе выступят 15 спортсменов. Участвовать в соревнованиях они смогут только при соблюдении ряда критериев. Кроме того, для россиян были согласованы специальные флаг и гимн.