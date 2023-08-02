Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву о взыскании средств за использование подземного паркинга. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда Алексей Трункин.

"Исинбаева полностью оплатила (долг за пользование подземной парковкой. – Прим. ред.), поэтому иск был отозван", – сообщил он.

До этого администрация Волгограда подала на Исинбаеву иск в суд за неуплату аренды парковочного места. По данным местных властей, за олимпийской чемпионкой числился долг в размере 124 тысяч рублей. Помимо Исинбаевой, в списке должников оказались и другие жильцы.



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