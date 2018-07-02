Сборная России на ЧМ-2018 заработала 16 млн долларов

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Российский футбольный союз (РФС) получит 4 миллиона долларов призовых за выход сборной в 1/4 финала ЧМ-2018, передает ТАСС.
К настоящему моменту сборная России заработала 16 миллионов долларов. В эту сумму входят призовые за участие в групповом этапе (8 миллионов долларов) и выход в плей-офф (4 миллиона долларов).
В случае выхода сборной России в полуфинал РФС получит как минимум 22 миллиона долларов.
Общий призовой фонд ФИФА в 2018 году составляет 400 миллионов долларов. В 2014 году сборная Германии получила за победу на чемпионате премию в 35 миллионов долларов, призовые команды Аргентины за выход в финал составили 25 миллионов долларов. В этом году ФИФА рассчитывает получить от ЧМ 6,1 миллиарда долларов выручки.
Ранее сообщалось, что 1 июля Россия обыграла Испанию в 1/8 финала. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, в серии пенальти Россия оказалась сильнее — 4:3.
Четвертьфинальный матч между Россией и Хорватией пройдет 7 июля на сочинском стадионе "Фишт".
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