Реку с крокодилами назвали непригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

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Реку Фицрой в австралийском штате Квинсленд, где водятся крокодилы, сочли непригодной для проведения соревнований на Олимпийских играх 2032 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию гребного спорта (World Rowing).

"Несмотря на то что река Фицрой подходит для тренировочных целей, она не проходила никакого технического обоснования, которое подтвердило бы ее способность принимать соревнования национального или международного уровня", – говорится в заявлении.

В организации также отметили, что на реке не проводились национальные чемпионаты среди взрослых или чемпионаты Австралии по академической гребле.

Фицрой для проведения соревнований по гребле ранее предложили власти штата. На реке тренируются члены олимпийской сборной Австралии по гребле, а также там проходят университетские соревнования.

"Честность и безопасность имеют первостепенное значение для любого места проведения соревнований такого масштаба и значимости, и любая гребная трасса, используемая для международных соревнований, должна соответствовать правилам и техническим требованиям", – подчеркнули в организации, добавив, что продолжат сотрудничать со всеми ключевыми заинтересованными сторонами.

Ранее на Олимпийских играх в Париже 2024 года недовольство у атлетов вызвало качество воды в Сене. Из-за загрязнения предстартовые тренировки триатлонистов отменялись дважды. В Сене затем отказались проводить турнир по плаванию на открытой воде.