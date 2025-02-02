Гимн США освистали на матчах НХЛ в Канаде

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В Канаде во время матчей НХЛ освистали гимн Соединенных Штатов после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в 25% на канадские товары, передает Fox Sports.

Так, болельщики канадского клуба "Оттава Сенаторз" освистали американский гимн перед матчем регулярного чемпионата с "Миннесота Уайлд". Похожая ситуация произошла перед игрой между канадской командой "Калгари Флэймз" и американским клубом "Детройт Ред Уингз", сообщил ведущий радиостанции Ched Кортни Терио в соцсети X.

Ранее Трамп заявил, что Канаде необходимо войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы снизить налоги и не платить таможенные пошлины. Он отметил, что без огромных американских субсидий Канада перестанет быть "жизнеспособной страной".

1 февраля США ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Товары будут облагаться пошлиной в размере 10%. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

Вскоре премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США.