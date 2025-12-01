Международный союз конькобежцев отстранил украинскую судью после угроз фигуристам

Фото: ТАСС/Zuma

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил на год украинскую судью по фигурному катанию Алену Лисову за нарушение кодекса этики. Об этом сообщается на сайте организации.

Жалоба на Лисову поступила в декабре 2024 года от спортсмена, выступающего в танцах на льду. При этом ранее танцевальный дуэт сменил тренера. Выяснилось, что во время соревнований судья сказала фигуристу о том, что ей не нравится катание. Она также добавила, что это мнение и других судей.

По словам фигуриста, судья заявила о последнем шансе дуэта, который заключался в возвращении к бывшему тренеру. В противном случае они не попадут на чемпионат, о чем судья "позаботится".

Сама Лисова обвинения отвергала, однако ее временно отстранили в январе 2025 года до рассмотрения дела. Теперь отстранение завершится 13 января 2026 года.

По данным календаря ISU, в указанный в заявлении период проходил турнир серии "Челленджер" Budapest Trophy. В нем принимала участие пара Мария Пинчук и Никита Погорелов.

Ранее ISU присудил победу россиянке Анне Щербаковой по утвержденным итогам чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года. При этом серебряную медаль завоевала еще одна спортсменка из России Александра Игнатова (ранее – Трусова. – Прим. ред.), а бронза досталась бельгийской фигуристке Луне Хендрикс.