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Спорт

1 декабря, 18:53

Определен состав всех групп на ЧМ-2018

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сборная России сыграет на чемпионате мира 2018 года с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Команды будут представлять группу А.

Россияне встретятся с Саудовской Аравией в матче открытия 14 июня. Игра состоится в Москве на стадионе "Лужники". С египтянами российская команда сыграют 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург". Матч с командой Уругвая пройдет 25 июня в Самаре.

Действующий чемпион мира Германия сыграет в группе F с Мексикой, Швецией и Кореей. Португалия, которая является чемпионом Европы, попала в квартет B, где сыграет с Испанией, Марокко и Ираном.

Все группы выглядят следующим образом:

  • Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.
  • Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
  • Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.
  • Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
  • Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
  • Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Корея.
  • Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
  • Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Встречи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбурге. В столице команды сыграют на стадионах "Лужники" и "Спартак".

Владимир Путин на церемонии финальной жеребьевки в Москве отметил, что Россия проведет чемпионат мира по футболу в 2018 году на самом высоком уровне. Также президент отметил, что страна с нетерпением ждет начала турнира.

О шансах сборной России на турнире рассказал футбольный тренер и эксперт Борис Игнатьев. Подробности – в материале портала Москва 24.

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