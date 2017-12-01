Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

1 декабря, 17:40

Губерниев прокомментировал дисквалификацию Зайцевой

спорт

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить от участие в Олимпийских играх российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву и лыжниц Анастасию Доценко и Юлию Чекалеву за нарушение антидопинговых правил.

"Зайцева лишена серебра Сочи! Мне, вот, интересно? Когда эти скоты угомонятся! Девчонки, Россия с Вами! Зайцева – образец чистоты спорта!" – написал Губерниев в соцсетях, сообщает "Газета.ру".

Помимо дисквалификации, МОК аннулировал результаты спортсменок, показанные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Зайцева на Играх в Сочи завоевала серебро в эстафете, но Россию уже лишили этой медали из-за дисквалификации Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

В индивидуальной гонке российских Игр спортсменка стала 15-й, в спринте – 28-й, в гонке преследования – 11-й, а в масс-старте финишировала 23-й.

Ольга Зайцева является двукратной олимпийской чемпионкой в эстафетах и трехкратной чемпионкой мира. На ее счету также 13 личных побед на этапах Кубка мира. В январе 2015 года Зайцева объявила о завершении карьеры.

5 декабря МОК огласит решение о том, получат ли российские спортсмены право участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать