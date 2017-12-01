Губерниев прокомментировал дисквалификацию Зайцевой

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Тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить от участие в Олимпийских играх российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву и лыжниц Анастасию Доценко и Юлию Чекалеву за нарушение антидопинговых правил.

"Зайцева лишена серебра Сочи! Мне, вот, интересно? Когда эти скоты угомонятся! Девчонки, Россия с Вами! Зайцева – образец чистоты спорта!" – написал Губерниев в соцсетях, сообщает "Газета.ру".

Помимо дисквалификации, МОК аннулировал результаты спортсменок, показанные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Зайцева на Играх в Сочи завоевала серебро в эстафете, но Россию уже лишили этой медали из-за дисквалификации Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

В индивидуальной гонке российских Игр спортсменка стала 15-й, в спринте – 28-й, в гонке преследования – 11-й, а в масс-старте финишировала 23-й.

Ольга Зайцева является двукратной олимпийской чемпионкой в эстафетах и трехкратной чемпионкой мира. На ее счету также 13 личных побед на этапах Кубка мира. В январе 2015 года Зайцева объявила о завершении карьеры.

5 декабря МОК огласит решение о том, получат ли российские спортсмены право участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.