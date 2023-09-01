IIHF ввела запрет на международные трансферы для ЦСКА

Фото: телеграм-канал "ХК ЦСКА Москва"

Запрет на международные трансферы для столичного ЦСКА вступил в силу из-за участия вратаря Ивана Федотова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Ак Барса" из Казани. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Отмечается, что запрет продлится один сезон, до 10 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Федотов ни разу не вышел на лед в составе "Филадельфии Флайерс", так как проходил военную службу в России. После возвращения он подписал контракт с ЦСКА, однако его годичное соглашение с американским клубом было автоматически продлено на сезон-2023/2024 по правилам Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

В свою очередь, Международная федерация хоккея встала на сторону "Филадельфии" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова. Однако президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Федотов 1 сентября примет участие в матче против "Ак Барса", несмотря на четырехмесячную дисквалификацию, которую на него наложила IIHF.

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