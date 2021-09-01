Защитник "Зенита" Чистяков покинул расположение сборной России по футболу

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Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков не сможет сыграть за сборную России по футболу в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

"На предыгровой тренировке Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп и не сможет помочь сборной команде в ближайших матчах", – заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Специалист уточнил, что футболист покинул расположение национальной команды и пройдет диагностику и лечение на базе клуба.

Чистяков был вызван в сборную России по футболу вместо защитника Сергея Петрова из "Краснодара", который травмировался на тренировке.

Ранее стало известно, что во время отборочных матчей на ЧМ-2022 в сборной России будет несколько капитанов. Об этом рассказал защитник российской сборной и московского "Спартака" Георгий Джикия.

1 сентября сборная России сыграет против национальной команды Хорватии. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.